КПУ подала до суду на Мін'юст

Комуністична партія України подала в суд на Мін'юст через те, що той відмовився зареєструвати зміни та доповнення до статуту КПУ, які були ухвалені на черговому з’їзді партії.

Про це повідомляє сайт Окружного адміністративного суду міста Києва, куди надійшов позов від КПУ.

У Мінюсті зазначили, що розглядатимуть це питання лише після того, як "набуде законної сили рішення суду у справі №826/15408/15" (про припинення діяльності КПУ).

Як відомо, 16 грудня 2015 Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов Міністерства юстиції і заборонив діяльність Комуністичної партії України. Наразі КПУ оскаржує відповідну постанову в Київському апеляційному адміністративному суді.

Українська правда