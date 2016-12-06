Начальника управления Нацгвардии просят арестовать за штурм Майдана

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Вторник, 6 декабря 2016, 18:58

Во время Майдана Гриняк был начальником управления общественной безопасности МВД. Он является одним из подозреваемых в деле Майдана.

Обвинение просит суд избрать Гриняку меру пресечения в виде содержания под стражей, передает Громадське.

Гриняка обвиняют в нарушении трех статей УК во время Майдана: ст. 340, противодействие мирным собраниям; ст. 365, превышение власти; ст. 369, предоставление неправомерного вознаграждения бойцам Беркута.

Прокуратура подозревает Гриняка в раздаче комаднирам "Беркута" дополнительных денег за "хорошую работу" на сумму свыше 30 млн грн.

Также его обвиняют в управлении штурмом Майдана в ночь с 18 на 19 февраля вместе с начальником милиции общественной безопасности Киева Петром Федчуком, который с 2014 года находится в России и работает в ее силовых структурах.

Поддержать своего подчиненного в суд пришло руководство Нацгвардии. В частности, генерал-лейтенанты Юрий Аллеров, который является командующим Национальной гвардии, и Валерий Рудницкий - заместитель командующего.

Также на поддержку Гриняка пришли депутаты из партии "Народный фронт".

Сейчас 10 депутатов, в частности Николай Величкович, Николай Соляр, Михаил Бондарь, Александр Ганущин и Володомир Арьев предлагают взять экс-начальника общественной безопасности МВД на поруки.

Сообщается, что подозреваемый служил в зоне АТО с 2014 по 2015 год.

Гриняк ездил в Италию в командировку, однако прокуратура расценила это как попытку побега.

По убеждению обвинения, Гриняка необходимо оставить под стражей, поскольку он не ходил на допросы.

Темы: Майдан
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IP: 37.229.144.---Ал Чак06.12.2016 19:12
– Август 1965 Watts Riot в Лос-Анджелесе – 31 убитый (+2 полицейских и один пожарник) (а также около тысячи раненых, (ранено 250 "силовиков", 778 гражданских, из них 118 с огнестрельными ранениями));
– Июль 1967, Newark Riot – 25 убитых (в т.ч 2 ребенка), 725 раненых. Также убит один полицейский.
– Июль 1967, 12th Street Detroit riot (Бунт 12й улицы в Детройте) – 43 убитых, 467 раненых;
– 1970 Kent State Shooting ("Стрельба в Кентском университете") – 4 убитых, 9 раненых. 14-15
– 1970, Jackson State killings ("убийства в Джексоновском университете") – 2 убитых, 12 раненых.
– 28 февраля 1993 Waco siege ("Осада Уэйко") – 80 убитых, 3 раненых.

І ПРИ ЦЬОМУ – ЖОДНОГО "КРИВАВОГО ПРЕЗИДЕНТА", ЗАУВАЖУ...
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