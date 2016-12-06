Начальника управления Нацгвардии просят арестовать за штурм Майдана
Во время Майдана Гриняк был начальником управления общественной безопасности МВД. Он является одним из подозреваемых в деле Майдана.
Обвинение просит суд избрать Гриняку меру пресечения в виде содержания под стражей, передает Громадське.
Гриняка обвиняют в нарушении трех статей УК во время Майдана: ст. 340, противодействие мирным собраниям; ст. 365, превышение власти; ст. 369, предоставление неправомерного вознаграждения бойцам Беркута.
Прокуратура подозревает Гриняка в раздаче комаднирам "Беркута" дополнительных денег за "хорошую работу" на сумму свыше 30 млн грн.
Также его обвиняют в управлении штурмом Майдана в ночь с 18 на 19 февраля вместе с начальником милиции общественной безопасности Киева Петром Федчуком, который с 2014 года находится в России и работает в ее силовых структурах.
Поддержать своего подчиненного в суд пришло руководство Нацгвардии. В частности, генерал-лейтенанты Юрий Аллеров, который является командующим Национальной гвардии, и Валерий Рудницкий - заместитель командующего.
Также на поддержку Гриняка пришли депутаты из партии "Народный фронт".
Сейчас 10 депутатов, в частности Николай Величкович, Николай Соляр, Михаил Бондарь, Александр Ганущин и Володомир Арьев предлагают взять экс-начальника общественной безопасности МВД на поруки.
Сообщается, что подозреваемый служил в зоне АТО с 2014 по 2015 год.
Гриняк ездил в Италию в командировку, однако прокуратура расценила это как попытку побега.
По убеждению обвинения, Гриняка необходимо оставить под стражей, поскольку он не ходил на допросы.
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– Июль 1967, 12th Street Detroit riot (Бунт 12й улицы в Детройте) – 43 убитых, 467 раненых;
– 1970 Kent State Shooting ("Стрельба в Кентском университете") – 4 убитых, 9 раненых. 14-15
– 1970, Jackson State killings ("убийства в Джексоновском университете") – 2 убитых, 12 раненых.
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