Начальника управління Нацгвардії просять арештувати за штурм Майдану
Під час Майдану Гриняк був начальником управління громадської безпеки МВС. Він є одним з підозрюваних усправі Майдану.
Обвинувачення просить суд обрати Гриняку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, передає Громадське.
Гриняка звинувачують у порушенні трьох статтей ККУ під час Майдану: ст. 340, протидія мирним зібранням; ст. 365, перевищення влади; ст. 369, надання неправомірної винагороди бійцям Беркуту.
Прокуратура підозрює Гриняка у роздачі комаднирам "Беркуту" додаткових грошей за "хорошу роботу" на суму понад 30 млн грн.
Також його обвинувачують у керуванні штурмом Майдану в ніч з 18 на 19 лютого разом із начальником міліції громадської безпеки Києва Петром Федчуком, який з 2014 році перебуває в Росії і працює у її силових структурах.
Підтримати свого підлеглого до суду прийшло керівництво Нацгвардії. Зокрема, генерал-лейтенанти Юрій Аллеров, який є командувачем Національної гвардії, та Валерій Рудницький - заступник командувача.
Також на підтримку Гриняка прийшли депутати з партії "Народний фронт".
Наразі 10 депутатів, зокрема Микола Величкович, Микола Соляр, Михайло Бондар, Олександр Ганущин і Володомир Ар'єв пропонують взяти екс-начальника громадської безпеки МВС на поруки.
Повідомляється, що підозрюваний служив у зоні АТО з 2014 по 2015 рік.
Гриняк їздив до Італії у відрядження, проте прокуратура розцінила це, як спробу втечі.
На переконання обвинувачення, Гриняка необхідно залишити під вартою, оскільки він не ходив на допити.
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– Июль 1967, Newark Riot – 25 убитых (в т.ч 2 ребенка), 725 раненых. Также убит один полицейский.
– Июль 1967, 12th Street Detroit riot (Бунт 12й улицы в Детройте) – 43 убитых, 467 раненых;
– 1970 Kent State Shooting ("Стрельба в Кентском университете") – 4 убитых, 9 раненых. 14-15
– 1970, Jackson State killings ("убийства в Джексоновском университете") – 2 убитых, 12 раненых.
– 28 февраля 1993 Waco siege ("Осада Уэйко") – 80 убитых, 3 раненых.
І ПРИ ЦЬОМУ – ЖОДНОГО "КРИВАВОГО ПРЕЗИДЕНТА", ЗАУВАЖУ...