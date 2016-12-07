На Харьковщине более 2 тыс абонентов остались без тепла

В Великобурлукском районе Харьковской области более 2 тысяч абонентов остались без отопления во вторник вечером.

Об этом сообщил глава райгосадминистрации Виктор Слыш на странице в Facebook.

"Чрезвычайная ситуация на магистральном газопроводе, более 2000 абонентов остались без отопления в Великобурлукском районе. Около 16.00 в районе начало быстро падать давление газа в магистральном газопроводе "трансгаза"... Центральная и основная АГРС остановилась в 18.00. Но уже в 17.00 приехал "трансгаз" и начал ликвидацию ЧС", - написал Слыш.

Он отметил, что было отогрето и откачано почти 5 кубов замерзшего конденсата воды. В 20.30 на АГРС подан газ.

Слыш сообщил, что подключение абонетов начнется в среду, 7 декабря, в 6:30 утра.

"Учитывая технику безопасности и запрет работать ночью руководством Харьковгазу, Купянскогт филиала, которые будут находиться в районе до полного подключения всех абонентов, работы по подключению абонентов начнутся 7 декабря в 6.30", - отметил он.

Слыш подчеркнул, что, по словам специалистов, авария связана с качеством газа, в котором много воды.