МИД требует прекратить применение принудительной психиатрии в Крыму

Министерство иностранных дел Украины заявляет протест против назначения российскими оккупационными властями противоправной принудительной психиатрической экспертизы для незаконно задержанных граждан Украины.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, опубликованном пресс-центром министерства.

В частности, в ноябре 2016 года принудительная психиатрическая экспертиза начата в отношении Вадима Сирука, Муслима Алиева, Рефата Алимова и Арсена Джеппарова, безосновательно обвиненных в террористической деятельности и уже больше полугода заключенных на территории Крыма.

"Считаем такие практики, как и другие формы давления, применением пыток в отношении незаконно задержанных граждан Украины. Действуя таким образом, Российская Федерация продолжает грубо нарушать международно-правовые нормы в области защиты прав человека, в частности Универсальную декларацию прав человека, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", - сказно в заявлении.

МИД Украины требует от Российской Федерации немедленно прекратить незаконные действия и освободить Вадима Сирука, Муслима Алиева, Рефата Алимова и Арсена Джеппарова.

Также МИД призывает международное сообщество усилить давление на Россию с целью прекращения практики подавления прав человека на незаконно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополь, освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан, предоставления беспрепятственного доступа международным организациям и независимым правозащитникам на территорию Крымского полуострова для осуществления объективного мониторинга ситуации с правами человека.

"В этой связи Украина ожидает подтверждения международным сообществом принципиальной оценки относительно неприемлемости практики нарушений прав человека оккупационными властями Крыма во время голосования в ГА ООН проекта резолюции "Ситуация с правами человека в АРК и г.. Севастополь", - отметили в министерстве.