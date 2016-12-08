АТО: 20 атак, из тяжелой артиллерии оккупанты обстреляли Водяное

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Четверг, 8 декабря 2016, 07:30

За прошедшие сутки в целом зафиксировано 20 обстрелов со стороны боевиков с применением запрещенной Минскими соглашениями крупнокалиберной артиллерии и минометов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении российско-оккупационные войска из 120 миллиметровых минометов обстреливали Чермалык и Широкино, а из 82 миллиметровых - Красногоровку. По Новотроицкому огонь вел снайпер. Гранатометы и стрелковое оружие враг использовал вблизи Лебединского, Славного и Павлополя.

На Донецком направлении из 152 и 122 миллиметровой артиллерии оккупанты обстреливали Водяное. Из минометов калибром 120 и 82 миллиметра - Верхнеторецкое. Из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Авдеевку и Луганское.

Темы: Донбасс АТО боевые действия
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