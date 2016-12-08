АТО: 20 атак, з важкої артилерії окупанти обстріляли Водяне

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Четвер, 8 грудня 2016, 07:30

Минулої доби загалом зафіксовано 20 обстрілів з боку бойовиків із застосуванням забороненої Мінськими угодами великокаліберної артилерії та мінометів.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська зі 120 міліметрових мінометів обстрілювали Чермалик та Широкине, а з 82 міліметрових – Красногорівку. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер. Гранатомети та стрілецьку зброю ворог використовував поблизу Лебединського, Славного та Павлополя.

На Донецькому напрямку зі 152 та 122 міліметрової артилерії окупанти обстрілювали Водяне. З мінометів калібром 120 і 82 міліметри - Верхньоторецьке. З озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Авдіївку та Луганське.

Теми: Донбас АТО бойові дії
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