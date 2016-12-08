Сытник пожаловался, что НАПК не дает НАБУ полного доступа к декларациям

НАПК не предоставило полного доступа НАБУ до электронных деклараций чиновников.

Об этом на брифинге в четверг заявил председатель НАБУ Артем Сытник.

"Мне принесли дела относительно проверки электронных деклараций. Эти дела касаются судебной власти и представителей парламента. К сожалению, мы не нашли понимания в НАПК, просили полный доступ к декларациям, но понимания ситуации мы не увидели", – сказал он.

"Пользуясь случаем, просим предоставить полный доступ к декларациям, в том числе и работников СБУ", – добавил Сытник.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП