Сытник пожаловался, что НАПК не дает НАБУ полного доступа к декларациям

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Четверг, 8 декабря 2016, 11:56

НАПК не предоставило полного доступа НАБУ до электронных деклараций чиновников.

Об этом на брифинге в четверг заявил председатель НАБУ Артем Сытник.

"Мне принесли дела относительно проверки электронных деклараций. Эти дела касаются судебной власти и представителей парламента. К сожалению, мы не нашли понимания в НАПК, просили полный доступ к декларациям, но понимания ситуации мы не увидели", – сказал он.

"Пользуясь случаем, просим предоставить полный доступ к декларациям, в том числе и работников СБУ", – добавил Сытник.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП

Темы: декларация НАБУ НАПК
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IP: 46.119.253.---Strelko Yuriy08.12.2016 13:20
А зачем НАБУ к ним доступ?) после "дел" Лещенко и Залищук все декларанты уже оправданы, что бы они там не внесли, могут рассказать спокойно что это займы и подарки, и Сытник должен будет или отпусткать их. или же пересматривать случай с Лещенко)
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