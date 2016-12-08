Ситник поскаржився, що НАЗК не дає НАБУ повного доступу до декларацій

00
0
Четвер, 8 грудня 2016, 11:56

НАЗК не надало повного доступу НАБУ до електронних декларацій високопосадовців.

Про це на брифінгу у четвер заявив голова НАБУ Артем Ситник.

"Мені принесли справи щодо перевірки електронних декларацій. Ці справи стосуються суддівської влади та представників парламенту. На жаль, ми не знайшли розуміння в НАЗК, просили повний доступ до декларацій, але розуміння ситуації ми не побачили", – сказав він.

"Користуючись нагодою, просимо надати повний доступ до декларацій, у тому числі і працівників СБУ", – додав Ситник.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП

Теми: декларація НАБУ НАЗК
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Сольвар пояснив, чому не вказав багатомільйонну нерухомість у декларації 8 грудня 2016, 11:18
Поліція відкрила ще одну справу через махінації з запуском е-декларування 7 грудня 2016, 12:50
Керівники шкіл і ректори вишів подаватимуть е-декларації 6 грудня 2016, 14:40
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Рада зняла недоторканність з Новинського
ЄС схвалив механізм, що розблокує безвіз для України
НАБУ хоче отримати записи Онищенка, але в Лондон не полетить
У НАБУ розповіли, скільки грошей дало викриття "схем Онищенка"
Усі новини
Воздвиженка

Де працювати, їсти, пити і розважатися

Лайфхак

Як вставати раніше 6 ранку і навчити цьому ще 200 чоловік