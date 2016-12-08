СМИ: Янукович подарил Медведеву два пистолета, а Путину - один

Виктор Янукович, будучи на посту президента Украины, дважды наградил именными пистолетами тогдашнего главу Российской Федерации Дмитрия Медведева - в 2010 и 2011 годах.

Об этом свидетельствуют документы, предоставленные "Українським Новинам" в ответ на информационный запрос.

Также 27 октября 2010 года от Януковича получил украинское именное оружие Владимир Путин.

При этом трижды - в 2008, 2010 и 2011 годах - получал именные "Форты" от Януковича российский олигарх, владелец компании "Система" Владимир Евтушенков.

Именные пистолеты от Януковича еще в 2010 году получил начальник УБОП Киева Александр Плужник и в 2012 году - Министр обороны России Анатолий Сердюков.

Кроме Плужника, награжденными украинцами оказались народный депутат Юрий Вернидубов и глава Конституционного суда Украины Андрей Стрижак.

В октябре 2011 года от Януковича именное оружие получил владелец российской "ТНК" Герман Хан.

Приняли именные пистолеты из Украины также президенты трех стран Европы. Так, в сентябре 2010 года указом №924/2010 именной "Форт" получил президент Польши Бронислав Коморовский. В марте 2013 года указом 139/2013 - президент Латвии Андрис Берзиньш. А в июне 2013 года указом №332/2013 - президент Сербии Томислав Николич.

При этом в самой Польше огнестрельным оружием никого не награждают. Такого права нет ни у президента, ни у министров ни кого-либо еще. Самое смертоносное оружие, которое может получить поляк от своих властей – это почетный бузыган, меч чести либо палаш военно-морского флота. Чтобы заслужить право на такую награду, нужно быть действующим военным, достичь результатов в реализации оборонных задач либо внести вклад в развитие военной мысли.

Также пистолеты от Януковича получили президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара Бин Халифа Аль Тани и премьер-министр Катара Бин Джабера Аль Тани, президент Шри-Ланки Махинда Раджапакса, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян.

Всего Виктор Янукович успел подписать 22 указа о награждении именными пистолетами, умудрившись при этом наградить лишь 18 человек - отмечает издание.