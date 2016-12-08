ЗМІ: Янукович подарував Медведєву два пістолети, а Путіну - один

Віктор Янукович, будучи на посаді президента України, двічі нагородив іменними пістолетами тодішнього главу Російської Федерації Дмитра Медведєва - в 2010 і 2011 роках.

Про це свідчать документи, надані "Українським Новинам" у відповідь на інформаційний запит.

Також 27 жовтня 2010 року від Януковича отримав українську іменну зброю Володимир Путін.

При цьому тричі - у 2008, 2010 і 2011 роках - отримував іменні "Форти" від Януковича російський олігарх, власник компанії "Система" Володимир Євтушенков.

Іменні пістолети від Януковича ще в 2010 році отримав начальник УБОЗ Києва Олександр Плужник і в 2012 році - Міністр оборони Росії Анатолій Сердюков.

Крім Плужника, нагородженими українцями виявилися народний депутат Юрій Вернидубов і голова Конституційного суду України Андрій Стрижак.

У жовтні 2011 року від Януковича іменну зброю отримав власник російської "ТНК" Герман Хан.

Прийняли іменні пістолети з України також президенти трьох країн Європи. Так, у вересні 2010 року указом №924/2010 іменний "Форт" отримав президент Польщі Броніслав Коморовський. У березні 2013 року указом 139/2013 - президент Латвії Андріс Берзіньш. А в червні 2013 року указом №332/2013 - президент Сербії Томіслав Ніколіч.

При цьому в самій Польщі вогнепальною зброєю нікого не нагороджують. Такого права немає ні у президента, ні міністрів, ні у будь-кого ще.

Саме смертоносну зброю, яка може отримати поляк від своєї влади – це почесний бузыган, меч честі або палаш військово-морського флоту. Щоб заслужити право на таку нагороду, потрібно бути діючим військовим, досягти результатів у реалізації оборонних завдань або внести внесок у розвиток військової думки.

Також пістолети від Януковича отримали президент Азербайджану Ільхам Алієв, емір Катару Бін Халіфа Аль Тані та прем'єр-міністр Катару Бін Джабера Аль Тані, президент Шрі-Ланки Махінда Раджапакса, президент Таджикистану Емомалі Рахмон та голова партії "Процвітаюча Вірменія" Гагік Царукян.

Всього Віктор Янукович встиг підписати 22 укази про нагородження іменними пістолетами, примудрившись при цьому нагородити лише 18 осіб – зазначає видання.