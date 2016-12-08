Для реструктуризации долга Яресько нанимала американских лоббистов

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Четверг, 8 декабря 2016, 15:21

Перед заключением договора между Украиной и внешними частными кредиторами о реструктуризации долга правительство Украины для продвижения своей позиции пользовался услугами американских лоббистов.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Битва за Вашингтон. Лобби Яценюка-Яресько".

Лоббистские услуги предоставила влиятельная компания APCO Worldwide Inc, которая имеет 600 штатных сотрудников в 35 странах мира и почти 120 миллионов долларов дохода в 2015 году. В ее руководстве работают преимущественно бывшие правительственные чиновники, политики и послы, специализирующихся на "кризисах управления и чувствительных политических вопросах".

Эта компания добилась внимания к украинскому вопросу со стороны ведущих американских медиа. New York Times, The Wall Street Journal, Washington Post, Voice of America, Reuters, CNN и Bloomberg брали интервью у тогдашнего министра финансов Украины Наталии Яресько, которую они прозвали "hero minister" ("министр-герой").

Также о необходимости реструктуризации Яресько рассказывала в ряде ведущих институтов.

Лоббирование такого правительственного "успеха" обошлось в 120 тысяч долларов. Счет на годовые услуги пиар-компании APCO Worldwide оплатил Конгресс Украинцев Канады за подписью его президента Павла Грода.

Яресько объяснила, что выбрала именно эту компанию, поскольку хорошо знакома с ее представителем – Томасом Эймонд-Ларитасом. В Украине он известен тем, что с 2006-го до 2009 года работал президентом Фонда Виктора Пинчука.

"Я лично знала Томаса Эймонд-Ларитаса в течение многих лет, задолго до того, как он стал президентом Фонда Виктора Пинчука", – пояснила она в комментарии УП.

Свой вклад в украинский вопрос APCO Worldwide Inc оценило в "3,8 миллиарда долларов США, сэкономленных бюджетом Украины".

"Спасение страны от экономического коллапса", со слов американских лоббистов, обеспечила "поддержка Международного валютного фонда и реструктуризация государственного долга".

Как известно, правительство Яценюка настаивало, что добилось реструктуризации на выгодных для Украины условиях. В то же время эксперты утверждали, что договор содержит много негативов для украинской экономики.

Украинская правда

Темы: Яресько Яценюк экономика США
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