Заместителя Зубко выбрали госсекретарем Минрегионстроя
Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы выбрала Максима Малашкина госсекретарем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Такое решение было принято на заседании комиссии в четверг, передают Украинские Новости.
В данный момент Малашкин является заместителем министра – руководителем аппарата Минрегионстроя.
Также конкурсная комиссия выбрала резервным кандидатом Максима Дорофеева, который в течение года имеет право быть назначенным госсекретарем, если Малашкин откажется от должности или произойдет форс-мажор.
Дорофеев является директором департамента нормативно-правового регулирования Минрегионстроя.
Как известно, в среду были выбраны комиссиями 3 госсекретаря: в Министерстве юстиции на эту должность выбрали Анну Онищенко, в Министерство социальной политики - Виктора Иванкевича, в Минздраве - Наталья Шолойко.
После избрания госсекретарей комиссией, их кандидатуры должен утвердить Кабмин.
Сейчас Кабмин назначил только двух госсекретарей - Алексея Перевезенцева в Министерство экономического развития и торговли и Алексея Тахтая в МВД.
5 декабря и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и министр инфраструктуры Владимир Емельян отказались работать с госсекретарями, чтобы не быть "ширмой" для бизнеса в ведомствах. Они требуют усовершенствовать конкурс на должность госсекретаря министерства.
Верховная Рада ввела должности госсекретарей в декабре 2015 года.
Кабмин объявил конкурс на госсекретарей 18 министерств, а также госсекретаря правительства, первого заместителя госсекретаря и 4 заместителей госсекретарей.
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