Супрун і Омелян відмовляються від обраних держсекретарів

Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун і міністр Інфрастурктури Володимир Омелян відмовляються працювати із держсекретарями і вимагають вдосконалення конкурсу на посаду держсекретаря міністерства.

Про це вони заявили на прес-конференції у понеділок.

"Ми маємо факт спроби реваншу, що ось тут буде гарна стіночка, назвемо їх реформаторами. А тут будуть державні секретарі, які будуть займатися, як вони називають, "бізнесом". Ми хотіли попередити громадськість, що ми не будемо ширмою і ніхто бізнесом за нашими спинами займатися не буде", - сказав Омелян.

Він заявив, що на рівні Кабміну вже піднялася дискусія, щодо того, як проходить відбір кандидатів у держсекретарі.

"Ця процедура (конкурс держсекретарів – ред.), яка відбувається не зовсім удосконалена. Ми бачимо, як подають документи люди, які були в уряді і бувшого президента Януковича, і були не лише там, але й які у нашому міністерстві були звільненні через непрофесійність", - сказала вона.

"Зараз проходять комісію кандидати на держсекретаря МОЗ. Ті які подалися – різні. Одні є керівниками фармкомпаній, інші – керівники приватних страхових компаній, інші – люди, які були звільненні через непрофесійність, але чомусь вони пройшли до етапу тестування", - сказала вона.

Супрун заявила, що "ті кандидати, які зараз подаються, не зовсім виконують необхідні вимоги".

"Наполягаю на тому, щоб ми не тільки дивилися на закон про держслужбу, а також і закон про люстрацію. Ті, які працювали і далі працюють в міністерствах. Ми повинні на них подивитися, ким вони працювали, як довго, і якими були їхні завдання в той час коли вони працювали", - сказала Супрун.

Вона заявила проблему вибору держсекретарів констатують окремі міністерства, зокрема Інфраструктури, і громадські організації.

"Ми наполягаємо, що це правильні закони… але ми мусимо удосконалити цей процес і разом в уряді, разом з нашими партнерами будемо працювати разом з комісією, щоб ми мали тих держсекретарів, які будуть нам допомагати змінювати цю країну", - сказала вона.

Як відомо, міністр інфраструктури Володимир Омелян був здивований результатами конкурсу на посаду держсекретаря міністерства, згідно з яким переможцем став Андрій Галущак, юрист Владислава Каськіва.

Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Андрія Галущака державним секретарем Міністерства інфраструктури.

Олександр Шумілін, УП