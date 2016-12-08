Аваков: В тайной квартире Азарова нашли "интересные документы"

9134 просмотра
0
Четверг, 8 декабря 2016, 20:45

Минстр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в квартире-схроне экс-премьер-министра Николая Азарова нашли "интересные документы".

Об этом он написал на своей странице в Facebook в четверг.

"Кроме картин и портретов Азарова, его пистолетов и сабель есть и много интересных документов... изучаем", - написал он.

Аваков также сообщил, что попросил следствие, передать до конца расследование экспонаты в музей.

Как известно, в четверг киевские полицейские обнаружили квартиру с вещами премьера-беглеца Николая Азарова.

В ней были найдены десятки икон и религиозных книг, датированных 19 веком, оригиналы произведений живописи Ильи Репина, Василия Тропинина и Никоса Сафронова, столовое серебро, памятные монеты, наградное оружие с разрешениями на имя Азарова.

Украинская правда

Темы: Аваков Азаров
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Аваков: Канада предоставит Украине 8,5 млн канадских долларов помощи 7 декабря 2016, 03:25
Аваков щедро дарил оружие гражданским, но кое-кто покупал его сам 6 декабря 2016, 15:07
Аваков все же решил прервать визит в Канаду 5 декабря 2016, 14:00
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Скандальный законопроект о 22 евро за посылку отозвали
Аваков: В тайной квартире Азарова нашли "интересные документы"
Грузия может получить безвиз быстрее чем Украина
Панов обвинил ФСБ в пытках
Все новости
Made in Ukraine

Теплые вещи от украинских производителей

Фото

Назван победитель престижной премии современного искусства