У Києві знайшли "скарби Азарова" – Троян

Київські поліцейські виявили квартиру із речами прем’єра-втікача Миколи Азарова

Про це повідомляє виконувач обов'язків голови Національної поліції Вадим Троян у Facebook.

"Квартира-склад, набита господарськими сумками з коштовними речами та творами мистецтва, знаходилась у Дарницькому районі столиці", – уточнив він.

За словами Трояна, поліцейські натрапили на неї "під час відпрацювання" і, отримавши усі дозвільні документи, оперативники разом із адвокатом зайшли у квартиру.

"Десятки ікон та релігійних книг, датованих 19 століттям, оригінали (відповідно до висновків експертів) творів живопису Іллі Рєпіна, Василя Тропініна та Нікоса Сафронова. А ще столове срібло, пам’ятні монети, нагородна зброя з дозволами на ім’я "прем’єра-втікача" і навіть козацька шабля", – перелічує Троян знайдене.

"Також у квартирі були знайдені нагороди та привітання від керівництва РФ, які політемігрант-невдаха отримував навіть під час трагічних подій Революції Гідності", – додає він.

За попередньою інформацією, вартість знахідки оцінюється у кілька мільйонів доларів США, уточнив керівник Нацполіції.

Як відомо, Микола Азаров як соратник Віктора Януковича був прем'єр-міністром України з 11 березня 2010 року до 28 січня 2014 року, а також першим віце-прем'єром і міністром фінансів у першому та другому урядах Януковича, ще раніше очолював Податкову адміністрацію.

Після Майдану 2013-2014 року Азаров утік з України. З 3 червня 2014 року він перебуває у розшуку Служби безпеки України.

Західні країни накладали санкції на Миколу Азарова та його сина, але з Олексія Азарова санкції Євросоюзу зняли у березні 2015 року, тоді як обмеження щодо Миколи Азарова продовжують діяти.

Олена Рощенко, УП