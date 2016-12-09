Польша поддерживает полицейскую миссию ОБСЕ на Донбассе

Варшава поддерживает развертывание на востоке Украины вооруженной полицейской миссии ОБСЕ.

Об этом во время выступления на встрече глав МИД стран-членов ОБСЕ в Гамбурге заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, передает "Укринформ" со ссылкой на Wpolityce.pl.

"Польша поддерживает продолжение и дальнейшее укрепление международного присутствия на Донбассе, включительно с направлением в район конфликта потенциальной вооруженной полицейской миссии ОБСЕ", - заявил он.

Во время выступления на форуме Ващиковский подчеркнул, что нынешняя встреча происходит в сложной и непредсказуемой ситуации, которая "еще более ухудшилась" со времени прошлогодней встречи ОБСЕ в Белграде.

"Я верю, что ОБСЕ может сыграть важную роль в сфере сокращения вооружений, поддержки процессов примирения, разрешения конфликтов и популяризации безопасности и стабильности в Европе. Но есть одно условие: все стороны должны придерживаться правил",- заявил он.

Он выразил обеспокоенность нестабильной и непредсказуемой ситуацией на Донбассе, а также "оккупацией и незаконной аннексией Крыма, которая все еще продолжается".

По его убеждению, с ситуацией на востоке Украины также связана немедленная потребность работы над изменением Венского документа ОБСЕ 1999 года, в частности раздела, касающегося сокращения вооружений. В этом контексте министр также обратил внимание на инициативу Польши, которая предполагает укрепление механизмов уменьшения риска военных инцидентов.