НАПК просит правоохранителей не давить на агентство
Национальное агентство по предупреждению коррупции отмечает, что по закону полный доступ к электронным декларациям возможен по решению суда.
Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook.
"Национальное агентство по предупреждению коррупции готово предоставлять доступ к электронной декларации исключительно в рамках закона при расследовании конкретных уголовных дел", – говорится в комментарии.
"Так, требование о полном доступе к электронным деклараций чиновников осуществляется на основании постановления следственного судьи или суда", – отметили в НАПК.
Агентство по предотвращению коррупции также попросило правоохранительные органы "в дальнейшем воздерживаться от давления на НАПК, в том числе через СМИ".
Как известно, на брифинге 8 декабря глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник пожаловался, что НАПК не дает НАБУ полного доступа к е-декларациям.
Украинская правда
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