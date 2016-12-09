НАЗК просить правоохоронців не тиснути на агентство

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П'ятниця, 9 грудня 2016, 10:16

Національне агентство з питань запобігання корупції зазначає, що за законом повний доступ до електронних декларацій можливий за ухвалою суду.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook.

"Національне агентство з питань запобігання корупції готове надавати доступ до е-декларацій виключно у рамках закону під час розслідування конкретних кримінальних справ", – йдеться в коментарі.

"Так, вимога про повний доступ до електронних декларацій високопосадовців здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду", – зазначили в НАЗК.

Агенція із запобігання корупції також попросила правоохоронні органи "у подальшому утримуватись від тиску на НАЗК, у тому числі через ЗМІ".

Як відомо, на брифінгу 8 грудня голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник поскаржився, що НАЗК не дає НАБУ повного доступу до е-декларацій.

Українська правда

Теми: НАЗК
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