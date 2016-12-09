Пашинский пополнил свой автопарк очередным Mercedes

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Пятница, 9 декабря 2016, 11:02

Председатель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский в конце ноября стал владельцем автомобиля Mercedes-Benz S500 4 Matic 2011 года выпуска.

Такую информацию он внес в декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии, пишут Наші гроші.

Нардеп отметил, что заплатил за авто 1 миллион грн гражданину Украины Василию Лаврову. В объявлениях о продаже авто в Украине можно найти авто, которые продаются за указанные Пашинским деньги. Их стоимость, конечно, меняется в зависимости от комплектации и пробега, но эти показатели в декларации не указываются.

Также нардеп указал, что продал какое-то движимое имущество Александру Августовскому за 0,50 млн грн.

 
Пашинский купил себе вот такой Mercedes. На фото авто с объявления
RST.UA

Ранее в своей декларации Пашинский отметил, что владеет Mercedes-benz S450L 2007 года выпуска и Mercedes-Benz GL450 того же года. Его жена Руслана Пашинская является владелицей кроссовера Volkswagen Touareg 2014 года выпуска и вне дорожника Subaru Tribeca 2007 года.

Также Пашинскому принадлежит катер Targa 175 WT.

Пашинский указал, что держит наличными 4,50 млн грн, $150 тыс и 90 тыс евро. Его жена имеет на руках 3 млн грн., $200 тыс и 50 тыс евро.

Напомним, что Руслана Пашинская владеет домом на 1021 кв м по соседству с Николаем Азаровым в селе Хлепча Киевской области.

Темы: Пашинский декларация
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Комментарии — 5
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IP: 37.57.237.---Dok09.12.2016 12:54
це ціна европейська на таке авто. В Україні простому українцю за таке авто прийдеться заплатити в два рази дорожче.але продавець може продати і за одну гривню. цікаво для депутатів діють податки на розкіш,чи вони не сплачують податки?
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович09.12.2016 12:46
Яку ж прийдеться копати яму на кладовищі,щоб оце все туди влізло?
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IP: 213.174.4.---Switlana09.12.2016 12:35
Злодюга. Викликає огиду.
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IP: 92.101.192.---Vadim Slutsky09.12.2016 12:22
Рад за Пашинского. Он, видать, много ездит: одним мерсом ему никак не обойтись.
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IP: 109.95.50.---Yuriy Vologjaninov09.12.2016 12:07
Роберт Бернс:

При всем при том,
При всем при том,
Хоть весь он в позументах, -
Бревно останется бревном
И в орденах и в лентах!


Юрий Вологжанинов,
киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
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