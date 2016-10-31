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Пашинский одолжил 3,5 млн и нанимал охрану, у жены – куча земли и акции

Понедельник, 31 октября 2016, 12:19

Депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский в прошлом году одолжил 3,5 миллиона гривен и задекларировал наличные средства на сумму 4,5 миллиона гривен, 150 тысяч долларов и 90 тысяч евро.

Согласно электронной декларации, его зарплата за 2015 год составила 66 324 гривен, также он получил компенсацию депутатских трат – 80 559 гривен. Также Пашинский получил 673 гривны как проценты от вклада в банке.

При этом 10 августа 2015 года нардеп одолжил 3 500 000 гривен у Дмитрия Олейника.

Его жена Руслана Пашинская за год получила 549 614 гривен процентов от банковских вкладов, а также задекларировала 2 496 гривен страховых выплат.

Наличкой Сергей Пашинский имеет 4 500 000 гривен, 150 000 долларов, 90 000 евро. Его жена имеет на руках 3 000 000 гривен, 200 000 долларов и 50 000 евро.

Также Руслана Пашинская имеет акции частных акционерных обществ "ДКБМК" (приобретенные в 2005 и 2006 годах) и "Жовтень" (приобретенные в 2014 году), а также инвестиционные сертификаты ООО "КУА Финансовый актив "ЗДПИФ "Гарантийные инвестиции" и облигации ООО "ФАКТОР-МЕД" (приобретенные в октябре 2015 года).

Сергей Пашинский задекларировал свою причастность к Благотворительному фонду Сергея Пашинского и Благотворительного фонда имени Сергея Пашинского.

Депутат не задекларировал никакой своей недвижимости, но пользуется в Киеве помещением 66,1 кв. м как общественной приемной с 1 мая 2010 года.

Также он задекларировал киевскую квартиру площадью 119,7 кв. м, владельцем которой значится его сын Антон (право обретения собственности датировано 20 апреля 2004 года)

В то же время жена депутата владеет домом площадью 1020,6 кв. м и нежилыми помещениями площадью 179,4 кв. м в селе Хлепча Васильковского района Киевской области (права на них Руслана Анатолиевна приобрела 3 сентября 2015 года).

Там же у нее есть семь земельных участков совокупной площадью 13 370 кв. м. Участок площадью 1537 кв. м появилась у Русланы Пашинской 30 июня 2011 года (стоимость не указана), остальные участки она приобрела 8 июня 2006 года: 2997 кв. м за 756 743 гривен, 1691 кв. м – за 426 977 гривен, 1576 кв. м – за 397 940 гривен, 2019 кв. м – за 509 797 гривен, 2500 кв. м – за 631 250 гривен, 1050 кв. м – за 265 125 гривен.

Нардеп с 2007 года имеет два автомобиля – Mercedes-Benz S450L и Mercedes-Benz GL450 – того же года выпуска (стоимость не указана), а также катер Targa 175 WT (год выпуска 2008-й) и прицеп Tracker Targa 175 (год выпуска 2006-й), приобретенные в 2009 году.

Его жена владеет Volkswagen Touareg 2014 года (приобретен в том же году за 765 900 гривен)

Супруги Пашинськие задекларировали 15 картин. Также Сергей Пашинский с 1 октября 2006 года имеет двое наручных часов – Breguet и Chopard, а Руслана Анатолиевна с 1 октября 2007 года имеет наручные часы Chopard.

На свою безопасность Пашинский в прошлом году потратил 88 919 гривен и 67 438 гривен, на охрану других объектов – более 700 тысяч гривен.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: декларацииПашинский
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