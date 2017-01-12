НАПК поделило деньги между партиями: Оппоблок не отказывался

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Четверг, 12 января 2017, 16:17

Национальное агентство по предупреждению коррупции распределило средства, выделенные из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в 2017 году.

Об этом сообщила в четверг в Facebook председатель НАПК Наталья Корчак.

Соответствующим решением предусматривается предоставление: "Народному фронту" – 113 млн 753,5 тыс. грн, "Блоку Порошенко" – 112 млн 103,6 тыс. грн, "Самопомочи" – 56 млн 394,56 тыс. грн, "Оппозиционному блоку" – 48 млн 467,7 тыс. грн., РПЛ - 38 млн 257,9 тыс. грн, "Батькивщине" – 29 млн 182,2 тыс. грн.

Объединению "Самопомич" за сохранение гендерной квоты во время парламентских выборов предусмотрено 44 млн 239,94 тыс. грн.

Кроме того, Корчак ответила тем, у кого возникают вопросы по "Оппоблоку", который в 2016 году "отказался от государственного финансирования".

На данный момент в НАПК нет какого-либо заявления об отказе от финансирования, подчеркнула она.

После решения о распределении средств, Национальное агентство на следующем заседании будет принимать решение о выделении средств партиям за I квартал 2017 года.

Украинская правда

Темы: НАПК партия
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