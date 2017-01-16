Туристов в оккупированный Крым попробуют завлечь молитвой

На Крещение Господне, 19 января, в оккупированной Россией Ялте пройдет молебен о благополучном проведении курортного сезона.



Об этом сообщает отдел информационного обеспечения горадминистрации, передают "РИА Новости".



В частности, с 13.30 до 14.00 пройдет Крестный ход от собора Александра Невского к часовне Новомучеников и исповедников российских, где состоится молебен о сохранении и развитии крымских курортов и благополучном проведении курортного сезона. После этого запланировано традиционное купание в море.



Как сообщалось, в ноябре прошлого года в России придумали еще один оригинальный способ, как воскресить туризм в Крыму - за счет Сочи.

Так, Федеральное агентство РФ по туризму предложило туроператорам, которые работают на рынке внутреннего туризма, создать пакетный тур, в рамках которого можно будет посетить и Сочи, и оккупированный Крым.



