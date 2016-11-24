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В России придумали поднимать туризм в Крыму за счет Сочи

Четверг, 24 ноября 2016, 14:24

Руководитель Федерального агентства России по туризму Олег Сафонов предложил туроператорам, которые работают на рынке внутреннего туризма, создать пакетный тур, в рамках которого можно будет посетить и Сочи, и аннексирован в 2014 году Крым.

Об этом он сказал, выступая на пленарном заседании в рамках Международного туристического форума в Сочи, передает российское агентство РИА Новости.

"Мне кажется интересным и очень важным создание пакетного тура "Сочи - Крым". Считаю, что это будет очень интересный и востребованный турпродукт", - поделился он своими мыслями.

Как сообщает агентство, министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди поддержал эту идею и предложил развивать ее в рамках круизного туризма.

"Круизный туризм даст толчок развитию туризма в Краснодарском крае, но только в связке с посещением Крыма", - сказал чиновник.

Как известно, 24 ноября Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила о задержании в Севастополе бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота капитана 2 ранга запаса Леонида Пархоменко по подозрению в шпионаже в Украине.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крыманнексия
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