Порошенко обсудил ситуацию на Донбассе с председателем ОБСЕ

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Вторник, 17 января 2017, 04:58

Президент Украины Петр Порошенко напомнил главе ОБСЕ Себастиану Курцу о вопросе размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время встречи с главой ОБСЕ, Порошенко выразил уверенность, что сегодня, когда Россия грубо нарушает обязательства в рамках Организации, Австрия во время председательства в ОБСЕ будет исходить из позиций необходимости восстановления уважения к верховенству права, в частности принципам Хельсинкского заключительного акта.

"Мы должны каждый день давать четко понять России, что ей не избежать ответственности за вопиющее пренебрежение нормами и принципами международного права, а ее надежды на ослабление санкционного давления - напрасны", - подчеркнул президент.

Он приветствовал намерение австрийского председательства усилить технические возможности СММ ОБСЕ. Это имеет важное значение для контроля за соблюдением режима прекращения огня и фиксирования фактов поставок российских вооружений и военнослужащих на Донбасс.

Глава государства отметил, что урегулирование ситуации на Донбассе требует применения всего потенциала ОБСЕ. В этом контексте ключевое значение имеет продолжение начатой немецким председательством работы над вопросом размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в регионе.

Президент Украины призвал Курца реагировать всеми возможными средствами на нарушение Москвой прав украинских граждан на оккупированных территориях, а также способствовать освобождению политических заключенных, незаконно удерживаемых Россией, и заложников на Донбассе.

Ранее глава ОБСЕ Курц в интервью изданию Kurier выразил сомнения в том, что идея вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе может стать реальностью, в частности, из-за нехватки поддержки среди стран-членов организации.

Во время своего визита на Донбасс Курц отметил, что СММ ОБСЕ и в дальнейшем в рамках своего мандата будет расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса. Главной задачей останется контроль за прекращением боевых действий.

Темы: Донбасс ОБСЕ Порошенко
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IP: 91.225.121.---DND17.01.2017 08:44
Маланцевато виглядав Головнокомандувач, тыльки те що і робить, плеще язиком і ставить мутних чиновників на державні посади у яких рідня сеператисти. Головне надати воду енергію, і головне контрабанду, а потім поїхати безкраватки на масонській зїзд до Пінчука пожрать ікри і поділити світ. Зробити з України Маланцеросію.
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