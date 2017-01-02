В результате взрыва в Багдаде погибли по меньшей мере 17 человек

В результате взрыва бомбы в автомобиле в пригороде Багдада погибли по меньшей мере 17 человек.

Об этом сообщает Al Arabiya.

Взрыв произошел на оживленной площади в районе Садр, что в пригороде Багдада.

Кроме 17 погибших, ранения получили 35 человек.

Пока не было заявлений о ответственность за нападение, однако террористическая группировка "Исламское государство" регулярно осуществляет теракты в районах Багдада, где живут мирные жители.

В результате трех взрывов в Багдаде, произошедших в субботу, погибли 29 человек.

Европейская правда