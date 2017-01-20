В последний день пятой сессии депутаты не будут перетруждаться

В последний день пятой сессии восьмого созыва Верховная Рада не будет рассматривать ни одного законопроекта.



Это следует из повестки дня, обнародованной на сайте парламента.

Согласно ей, состоится регистрация народных депутатов, традиционный для пятницы час вопросов к правительству, объявление запросов и выступления депутатов в рубрике "Разное".



Как сообщалось, 19 января председатель Верховной Рады Андрей Парубий досрочно закрыл вечернее заседание, так как в сессионном зале не хватало депутатов для принятия решений.



Согласно утвержденному календарному плану, шестая сессия Верховной Рады 8 созыва пройдет с 7 февраля по 21 июля, на праздники депутаты не будут работать в парламентском зале.



Украинская правда