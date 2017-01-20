Минобороны назвало количество военных, которых лечат после ранения в АТО

На лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Минобороны Украины сейчас находится 91 военнослужащий ВСУ, раненых во время АТО.



Об этом говорится в сообщении Минобороны в Твиттере.



Отмечается, что 28 участников АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях ВСУ.



"12 военнослужащих проходят лечение за рубежом: четверо - в Венгрии, трое - в Германии, по два - в США и Италии и один - в Латвии", - сказано в сообщении.

12 військовослужбовців проходять лікування за кордоном:четверо — в Угорщині, троє — у Німеччині,по двоє — у США та Італії та один — у Латвії — Defence of Ukraine (@DefenceU) January 20, 2017

Как известно, 26 декабря Управление по связям с общественностью ВСУ сообщил, что общие потери украинской армии в 2016 году составили 467 бойцов, из них 211 - боевые.



Украинская правда