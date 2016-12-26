З початку року в українській армії загинули 467 бійців

Загальні втрати української армії у 2016 році склали 467 бійців, з них 211 – бойові.

Про це йдеться у відповіді Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ на запит ВВС Україна.

"Кількість втрат у 2016 році: бойових – 211, небойових – 256", – сказано у повідомленні.

В управлінні також розповіли про втрати техніки.

"Протягом 2016 року в результатів бойових пошкоджень втрати озброєння та військової техніки у Збройних Силах України складають більше 100 одиниць", – йдеться у відповіді.

У Генштабі також уточнили, що за 2016 рік контракт з армією уклали більше 68 тисяч осіб, з них 7,5 тис. – офіцери.

Водночас українська армія отримала 1 тис. одиниць нового (модернізованого) озброєння та військової техніки й ще близько 700 одиниць були відремонтовані й повернуті Збройним силам.

Як відомо, на початку жовтня Міноборони повідомляло, що втрати української армії внаслідок бойових дій склали 173 особи.