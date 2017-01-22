В Индии поезд сошел с рельсов, более 12 погибших

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Воскресенье, 22 января 2017, 02:30

В индийском штате Андхра-Прадеш вечером 21 января поезд сошел с рельсов, в результате погибли более 12 человек, многие получили ранения.

Об этом сообщает ВВС.

Многие пассажиры остаются под обломками. Спасатели предупреждают, что число погибших может возрасти.

Пока неясно, что стало причиной трагедии.

Поезд следовал в город Бхубанешвар - столицу штата Орисса.

ВВС отмечает, что для Индии, где большая часть железнодорожного оборудования устарела, такие аварии не редкость. В ноябре прошлого года более 140 человек погибли в результате схода с рельсов поезда в северном штате Уттар-Прадеш в Индии.

Темы: Индия авария
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