В Індії потяг зійшов з рейок, більше 12 загиблих

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Неділя, 22 січня 2017, 02:30

В індійському штаті Андхра-Прадеш увечері 21 січня поїзд зійшов з рейок, в результаті загинули понад 12 осіб, багато хто отримав поранення.

Про це повідомляє ВВС.

Багато пасажирів залишаються під уламками. Рятувальники попереджають, що число загиблих може зрости.

Поки неясно, що стало причиною трагедії.

Поїзд прямував в місто Бхубанешвар - столицю штату Орісса.

ВВС зазначає, що для Індії, де велика частина залізничного обладнання застаріла, такі аварії не рідкість. У листопаді минулого року понад 140 осіб загинули в результаті сходу з рейок поїзда в північному штаті Уттар-Прадеш в Індії.

Теми: Індія аварія
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