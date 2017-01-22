В РФ начнут строить Ж/Д подход к Керченскому мосту в этом году
Компания "Стройгазмонтаж", принадлежащая близкому человеку президента РФ Аркадию Ротенбергу, согласилась строить железнодорожные подходы к мосту в оккупированный Крым со стороны полуострова, строительство начнется в этом году.
Об этом сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов, передают "РИА Новости.Крым".
"Да, они ("Стройгазмонтаж" - ред.) высказали такую позицию, мы необходимые документы уже направили в правительство. Они начнут строительство в этом году", - заявил российский министр.
По его словам, времени для завершения строительства в срок достаточно.
"У нас почти три года", - сказал Соколов.
Ранее сообщалось, что в Росси дважды проходили конкурсы на строительство железнодорожного подхода к Керченскому мосту, и оба они провалились, так как желающих строить объект не нашлось.
Подрядчиком был назначен "Стройгазмонтаж", который строит и сам мост.
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