В Славянске ко Дню Соборности провели первое факельное шествие

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Воскресенье, 22 января 2017, 20:21

В Славянске ко Дню Соборности состоялось факельное шествие, которое организовали местные патриотические общественные организации.

Как сообщил "Украинской правде" один из организаторов мероприятия, глава общественной организации "Славянская сечь" Василий Хоменко, это первое в истории факельное шествие в Славянске. Участие в нем также приняли активисты из других городов Донецкой области.

Шествие прошло по центральным улицам города, продолжалось более часа и завершилось митингом у памятника Шевченко.

Во время шествия его участники выкрикивали лозунги "Украина превыше всего!", "Слава Украине, героям слава", "Слава нации, смерть врагам!" Восток и Запад вместе", "Славянск - это Украина! Мариуполь - это Украина! Донецк - это Украина! Крым это Украина", "Слава воинам АТО", "Бандера, Шухевич - герои Украины!". Участие в шествии также приняли сторонники гражданского корпуса "Азов", которые выкрикивали более радикальные лозунги.

Во время митинга выступающие подчеркивали, что военные действия на Донбассе объединили всю Украину.

"Мы действительно теперь стали соборными. Благодаря поддержке всех украинцев мы смогли противостоять врагу", - отметила во время выступления Ирина Кириков, активистка общественной организации "Громада Дружковки". 


 

 
фото Марьяны Пьецух, УП

Украинская правда

Темы: Славянск Донбасс
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