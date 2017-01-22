У Слов'янську до Дня Соборності провели першу смолоскипну ходу

У Слов'янську до Дня Соборності відбулася смолоскипна хода, яку організували місцеві патріотичні громадські організації.

Як повідомив "Українській правді" один з організаторів заходу, голова громадської організації "Слов'янська січ" Василь Хоменко, це перша за історію смолоскипна хода у Слов'янську. Участь у ній також взяли активісти з інших міст Донеччини.

Хода пройшла центральними вулицями міста, тривала понад годину і завершилася мітингом біля пам'ятника Шевченку.

Під час ходи її учасники вигукували гасла "Україна понад усе!", "Слава Україні, героям слава", "Слава нації, смерть ворогам! "Схід і захід разом", "Слов'янськ - це Україна! Маріуполь - це Україна! Донецьк - це Україна! Крим це Україна!, "Слава воїнам АТО", "Бандера, Шухевич - герої України!". Участь у ході також взяли прихильники цивільного корпусу "Азов", які вигукували більш радикальні гасла.

Під час мітингу промовці підкреслювали, що військові дії на Донбасі об'єднали усю Україну.

"Ми дійсно тепер стали соборними. Завдяки підтримці всіх українців ми змогли протистояти ворогу", - зазначила під час виступу Ірина Кірікова, активіська громадської організації "Громада Дружківки".

Фото Мар’яни П’єцух, УП

Українська правда