Папа Римский покритиковал Трампа и напомнил о Гитлере

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Воскресенье, 22 января 2017, 21:56

Папа Римский Франциск выступил с предостережением от популизма, который "может привести к выборам "спасителей", подобных Адольфу Гитлеру".

Об этом Франциск заявил в интервью испанской газете El Pais, в ходе которого, в частности, речь шла о новоизбранном президенте США Дональде Трампе, пишет Al Jazeera.

При этом понтифик осудил идею использования стены и заграждения из колючей проволоки со стороны США, чтобы не впускать иностранцев в США, в т.ч. беженцев и мигрантов, отмечает издание.

По словам Франциска, "кризис провоцирует страхи и опасения", но для него "примером популизма в европейском смысле этого слова является Германия в 1933 году".

"Германия ... искала лидера, того, кто вернул бы ей индивидуальность, и нашелся маленький человек по имени Адольф Гитлер, который сказал "Я могу это сделать". 

"Гитлер не крал власть. Он был избран своим народом, а потом он уничтожил свой народ", - добавил понтифик и отметил, что в то время немцы также хотели "защитить себя стенами и колючей проволокой".

Вместе  с тем Франциск отметил, что пока слишком рано давать оценку Трампу и призвал подождать и "увидеть, что он делает, а потом оценивать".

Ранее Папа Римский выступал с критикой планов Трампа по строительству стены, и отмечал, что "человек, который думает только о строительстве стен ... не является христианином".

Темы: Трамп США Гитлер
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IP: 51.15.39.---mormono22.01.2017 22:42
Пі*дец Попу.
Трамп обявил єму войну єщо во время ізб кампанії, а теперь ево прикончит.

рс
по англіцкі папа рімскій - Поп
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