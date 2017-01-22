"Закон Савченко" может быть отменен в феврале - Геращенко

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Воскресенье, 22 января 2017, 23:23

В феврале Верховная Рада может отменить так называемый "закон Савченко".

Об этом заявил нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина" в воскресенье вечером.

Он отметил, что за "законом Савченко" досрочно на свободу "вышли мошенники и коррупционеры".

"Допущенные ошибки мы должны исправить, и в феврале этот закон будет отменен", - отметил Геращенко.

Как известно, "закон Савченко" вступил в силу в декабре 2015 года, в соответствии с законом, каждый день предварительного заключения должен засчитываться как два дня основного наказания.

По "закону Савченко" досрочно вышли на свободу судья- "колядник" Игорь Зварич и экс-нардеп от "Батькивщины" Виктор Лозинский.

Интерфакс-Украина

Темы: Савченко законы Геращенко
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IP: 212.117.180.---Aleksandr Nikitenko22.01.2017 23:39
Упоминание Савченко уже несет какой-то негативный подтекст, слишком уж быстро она показала свое истинное лицо, которое оказалось совсем не "проукраинским"! А сколько на нее надежд люди плекали! Очередное разочарование!
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