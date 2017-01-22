"Закон Савченко" може бути скасовано у лютому - Геращенко

У лютому Верховна Рада може скасувати так званий "закон Савченко".

Про це заявив нардеп від "Народного фронту" Антон Геращенко в ефірі телеканалу "112 Україна" в неділю ввечері.

Він зазначив, що за "законом Савченко" достроково на свободу "вийшли шахраї і корупціонери".

"Допущені помилки ми маємо виправити, і в лютому цей закон буде відмінено", - зазначив Геращенко.

Як відомо, "закон Савченко" набув чинності у грудні 2015 року, згідно із законом, кожен день попереднього ув'язнення має бути зарахований як два дні основного покарання.

За "законом Савченко" достроково вийшли на волю суддя-"колядник" Ігор Зварич та екс-нардеп від "Батьківщини" Віктор Лозинський.

Інтерфакс-Україна