"Закон Савченко" може бути скасовано у лютому - Геращенко

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Неділя, 22 січня 2017, 23:23

У лютому Верховна Рада може скасувати так званий "закон Савченко".

Про це заявив нардеп від "Народного фронту" Антон Геращенко в ефірі телеканалу "112 Україна" в неділю ввечері.

Він зазначив, що за "законом Савченко" достроково на свободу "вийшли шахраї і корупціонери".

"Допущені помилки ми маємо виправити, і в лютому цей закон буде відмінено", - зазначив Геращенко. 

Як відомо, "закон Савченко" набув чинності у грудні 2015 року, згідно із законом, кожен день попереднього ув'язнення має бути зарахований як два дні основного покарання.

За "законом Савченко" достроково вийшли  на волю суддя-"колядник" Ігор Зварич та екс-нардеп від "Батьківщини" Віктор Лозинський.

Інтерфакс-Україна

Теми: Савченко закони Геращенко
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Коментарі — 1
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IP: 212.117.180.---Aleksandr Nikitenko22.01.2017 23:39
Упоминание Савченко уже несет какой-то негативный подтекст, слишком уж быстро она показала свое истинное лицо, которое оказалось совсем не "проукраинским"! А сколько на нее надежд люди плекали! Очередное разочарование!
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