"Сломанная" страница NYT сообщила о планах Путина нанести удар по США

8295 просмотров
0
Воскресенье, 22 января 2017, 23:58

На сломанной неизвестными хакерами странице The New York Times в Твиттере разместили сообщение о планах президента РФ Владимира Путина нанести удар по США.

Информация появилась днем 22 января.

В частности, сообщение содержало уведомление "Срочно. Из заявления Владимира Путина следует, что Россия нанесет ракетный удар по Соединенным Штатам".

 


Позже акааунт NYT video разместил сообщение "Мы удалили серию твитов, опубликованных в этом аккаунте без нашего разрешения. Мы изучаем ситуацию".

Издание The Hill сообщает, что страницу NYT video могли "взломать" хакеры из команды OurMine, которые ранее распространяли слухи о смерти Елизаветы II и певицы Бритни Спирс. По данным СМИ, OurMine причастна к взлому страниц Marvel, Netflix и Sony Music Global. По данным издания, OurMine может взламывать Twitter-аккаунты для продвижения своей "службы аудита безопасности" - ломая страницы знаменитостей или технических руководителей, группа предлагает свои услуги.

После сообщения о планах Путина на странице NYT появилось сообщение от OurMine, которые отметили, что непричастны к взлому: "Мы заметили необычную активность (аккаунта NYT) и пере-взломали его, чтобы убедиться, что он сломаню Аккаунт было "сломан" хакерами, причастными к взлому страницы Sony Music, они имеют тот же IP".

 


Украинская правда

Темы: хакеры США Путин ядерное оружие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Столтенберг: число кибератак на сети НАТО возросло на 60 % 19 января 2017, 07:39
Порошенко призвал США "быть великими снова" 19 января 2017, 04:00
Лавров пожаловался, что темой хакеров стравливают Трампа с Россией 17 января 2017, 12:44
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Трамп не обнародует свою налоговую декларацию
В ОБСЕ предупредили об угрозе химического загрязнения Донетчины
АТО: В воскресенье боевики совершили 24 обстрела, четверо военных ранены
Все новости
Афиша на 20-22 января

Лекции по литературе, экскурсия по срит-арту, кино, вечеринки, тусовки

Видео

О фрик-кабаре Dakh Daughters сняли документалку "Розы"