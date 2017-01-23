Трамп и Нетаньяху договорились о встрече в феврале

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Понедельник, 23 января 2017, 01:19

В ходе телефонного разговора Президент США Дональд Трамп пригласил премьера Израиля Беньямина Нетаньяху в Вашингтон.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы премьер-министра, передает Reuters.

Израильский премьер описал разговор двух лидеров как "очень теплый".

"Премьер-министр выразил желание тесно сотрудничать с президентом Трампом, чтобы выработать общий подход к укреплению мира и безопасности в регионе, без разногласий между США и Израилем", - сказано в заявлении.

Нетаньяху также обсудил с Трампом ядерное соглашение с Ираном, мирный процесс в Палестине и другие проблемы. Сообщается, что дата их встречи будут согласована в ближайшие дни.

Как известно, в декабре отношения США и Израиля осложнились из-за того, что представитель США в Совете Безопасности ООН воздержался, позволив принять резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений в Палестине. Тогда Нетаньяху выразил уверенность, что все исправится после смены президента США.

Темы: Трамп США Израиль
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