Водители авто с иностранными номерами сигналят Гройсману из-за налогов

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Вторник, 24 января 2017, 13:43

Перед Кабинетом министров собралось порядка 100 представителей организации "АвтоЕвроСила", требующих принятия законопроекта 5567 для урегулирования использования машин с иностранной регистрацией.

Об этом заявил народный депутат Владимир Парасюк журналистам, сообщает "Укринформ".

"Премьер-министр – он все же из партии "Блок Петра Порошенко", и здесь есть вопросы политической составляющей. И мы должны понимать, что нужно с Кабинетом министров эти вещи согласовать, чтобы они дали свое добро, и тогда есть реальность того, что в Верховной Раде будет 226 голосов", – объяснил он.

Парасюк считает, что без голосов фракции "БПП" этот законопроект "просто не будет проголосован в Верховной Раде".

Перед зданием правительства на месте для парковки машин и вдоль дороги стоят несколько десятков автомобилей с иностранными номерами.

За общественным порядком следят представители патрульной полиции и бойцы Нацгвардии.

Движение по улице Грушевского не перекрыто.

Митингующие призывают принять законопроект №5567, который урегулирует использование машин с иностранными номерами в Украине. В частности, законопроектом предусмотрено введение "условного частичного освобождения от налогообложения" ввезенных из-за границы авто и установление за это "справедливой платы".

С целью привлечь к себе внимание членов правительства митингующие водители одновременно начали сигналить.

По состоянию на 13:50 нардепы Владимир Парасюк и Юрий Деревянко отправились на встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом, чтобы Кабмин инициировал принятие законопроекта №5567.

По словам главы ГО "АвтоЕвроСила" Олега Ярошевича, о такой встрече было договорено ранее.

"От этого решения очень многое будет зависеть. Его (Гройсмана – ред.) слово было дано в положительном формате, но оно не было доказано в каком-то бумажном варианте", – сказал он

"Правительственная инициатива – это документ, который подается в Верховную Раду, приобщается к законопроекту, и только потом этот законопроект рассматривается в ускоренном темпе", – добавил Ярошевич.

Митингующие от ГО "АвтоЕроСила" продолжают стоять у Кабмина, хотя их стало значительно меньше.

Темы: акции налоги Кабинет министров законодательство Верховная Рада
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Комментарии — 4
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IP: 82.145.221.---Сергей Семенец24.01.2017 15:23
неВіктор неЯнукович:
Сигналять Гройсману , Порошенку, Парубію , а вони НЕ ЧУЮТЬ !
Янукуович також не чув ... Це поганий знак коли влада не реагує на злободенні (хоча це може й не головне питання) .
Поганий знак - это когда долботрясы оху.евают до такой степени, что требуют очевидного надувательства и халявы, будто у них есть на это право.
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IP: 176.36.5.---dnipro24.01.2017 14:40
MegaTron:
Что за ересь, почему во всем мире люди осознают что есть налоги, а у нас все только ищут пути что бы их не платить, а потом жалуются что плохо живем. Почему я платил как и миллионы других людей налоги за машину и ставил на учет, если ввозил ее в страну, а они не будут. Нету денег заплатить, купите машину подешевле.
а ми, бл.ть, такі рєбята. У нашого брата завжди 100000 претензій до усіх і особливо до влади (деяка частина з них треба сказати обгрунтована), а якщо претензії персонально до нас - то це ЗРАДА. І це видно, що з 26 млн працюючих платить щось ЄСВ 6-7 млн :(

Поки не змінимось - нічого чекати і змін від влади, яка є нашим віддзеркаленням.

Держава фінансується з одного - ПОДАТКІВ. Якщо громадянин не платить податки, значить держави НЕМАЄ. А на її місце прийде чужа держава, яка з допомогою сили збере раз так в 10 більше податків. І ще будеш дякувати, що не вигонять з дому і не відправлять десь захищати від китаю на далеких схід.
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IP: 77.123.46.---MegaTron24.01.2017 14:29
Что за ересь, почему во всем мире люди осознают что есть налоги, а у нас все только ищут пути что бы их не платить, а потом жалуются что плохо живем. Почему я платил как и миллионы других людей налоги за машину и ставил на учет, если ввозил ее в страну, а они не будут. Нету денег заплатить, купите машину подешевле.
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IP: 31.134.91.---неВіктор неЯнукович24.01.2017 13:56
Сигналять Гройсману , Порошенку, Парубію , а вони НЕ ЧУЮТЬ !
Янукуович також не чув ... Це поганий знак коли влада не реагує на злободенні (хоча це може й не головне питання) .
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