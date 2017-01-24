Водії авто з іноземними номерами сигналять Гройсману через податки

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Вівторок, 24 січня 2017, 13:43

Перед Кабінетом міністрів зібралося близько 100 представників організації "АвтоЄвроСила", які вимагають ухвалення законопроекту 5567 для врегулювання використання машин з іноземною реєстрацією.

Про це заявив народний депутат Володимир Парасюк журналістам, повідомляє "Укрінформ".

"Прем'єр-міністр – він все ж таки з партії "Блок Петра Порошенка", і тут є питання політичної складової. І ми мусимо розуміти, що потрібно з Кабінетом міністрів ці речі погодити, щоб вони дали своє добро, і тоді є реальність того, що у Верховній Раді буде 226 голосів", – пояснив він.

Парасюк вважає, що без голосів фракції "БПП" цей законопроект "просто не буде проголосований у Верховній Раді".

Перед будівлею уряду на місці для паркування машин та вздовж дороги стоять кілька десятків автомобілів з іноземними номерами.

За громадським порядком стежать представники патрульної поліції та бійці Нацгвардії.

Рух вулицею Грушевського не перекрито.

Мітингарі закликають ухвалити законопроект №5567, який врегульовує використання машин з іноземними номерами в Україні. Зокрема, законопроектом передбачено запровадження "умовного часткового звільнення від оподаткування" ввезених з-за кордону авто і встановлення за це "справедливої плати".

З метою привернути до себе увагу урядовців водії-мітингувальники всі разом почали сигналити.

Станом на 13:50 нардепи Володимир Парасюк і Юрій Дерев'янко вирушили на зустріч із прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, аби Кабмін ініціював ухвалення законопроекту №5567.

За словами голови ГО "АвтоЄвроСила" Олега Ярошевича, про таку зустріч було домовлено раніше.

"Від цього рішення дуже багато чого залежатиме. Його (Гройсмана – ред.) слово було дано в позитивному форматі, але воно не було доведено в якомусь паперовому варіанті... Ось урядова ініціатива – це документ, який подається до Верховної Ради, долучається до законопроекту, і тільки потім цей законопроект розглядається в прискореному темпі", – сказав він.

Протестувальники від ГО "АвтоЄвроСила" продовжують стояти поблизу Кабміну, хоч їх значно поменшало.

Теми: акції податки Кабінет міністрів законодавство Верховна Рада
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IP: 176.36.5.---dnipro24.01.2017 14:40
MegaTron:
Что за ересь, почему во всем мире люди осознают что есть налоги, а у нас все только ищут пути что бы их не платить, а потом жалуются что плохо живем. Почему я платил как и миллионы других людей налоги за машину и ставил на учет, если ввозил ее в страну, а они не будут. Нету денег заплатить, купите машину подешевле.
а ми, бл.ть, такі рєбята. У нашого брата завжди 100000 претензій до усіх і особливо до влади (деяка частина з них треба сказати обгрунтована), а якщо претензії персонально до нас - то це ЗРАДА. І це видно, що з 26 млн працюючих платить щось ЄСВ 6-7 млн :(

Поки не змінимось - нічого чекати і змін від влади, яка є нашим віддзеркаленням.

Держава фінансується з одного - ПОДАТКІВ. Якщо громадянин не платить податки, значить держави НЕМАЄ. А на її місце прийде чужа держава, яка з допомогою сили збере раз так в 10 більше податків. І ще будеш дякувати, що не вигонять з дому і не відправлять десь захищати від китаю на далеких схід.
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IP: 77.123.46.---MegaTron24.01.2017 14:29
Что за ересь, почему во всем мире люди осознают что есть налоги, а у нас все только ищут пути что бы их не платить, а потом жалуются что плохо живем. Почему я платил как и миллионы других людей налоги за машину и ставил на учет, если ввозил ее в страну, а они не будут. Нету денег заплатить, купите машину подешевле.
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IP: 31.134.91.---неВіктор неЯнукович24.01.2017 13:56
Сигналять Гройсману , Порошенку, Парубію , а вони НЕ ЧУЮТЬ !
Янукуович також не чув ... Це поганий знак коли влада не реагує на злободенні (хоча це може й не головне питання) .
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