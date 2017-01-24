Водії авто з іноземними номерами сигналять Гройсману через податки
Перед Кабінетом міністрів зібралося близько 100 представників організації "АвтоЄвроСила", які вимагають ухвалення законопроекту 5567 для врегулювання використання машин з іноземною реєстрацією.
Про це заявив народний депутат Володимир Парасюк журналістам, повідомляє "Укрінформ".
"Прем'єр-міністр – він все ж таки з партії "Блок Петра Порошенка", і тут є питання політичної складової. І ми мусимо розуміти, що потрібно з Кабінетом міністрів ці речі погодити, щоб вони дали своє добро, і тоді є реальність того, що у Верховній Раді буде 226 голосів", – пояснив він.
Парасюк вважає, що без голосів фракції "БПП" цей законопроект "просто не буде проголосований у Верховній Раді".
Перед будівлею уряду на місці для паркування машин та вздовж дороги стоять кілька десятків автомобілів з іноземними номерами.
За громадським порядком стежать представники патрульної поліції та бійці Нацгвардії.
Рух вулицею Грушевського не перекрито.
Мітингарі закликають ухвалити законопроект №5567, який врегульовує використання машин з іноземними номерами в Україні. Зокрема, законопроектом передбачено запровадження "умовного часткового звільнення від оподаткування" ввезених з-за кордону авто і встановлення за це "справедливої плати".
З метою привернути до себе увагу урядовців водії-мітингувальники всі разом почали сигналити.
Парасюк з колегою пішли до Гройсмана "парламентарями" від протестувальниківhttps://t.co/XgLXk9CCO4 pic.twitter.com/pbBBgmQFdP— Ukrinform (@UKRINFORM) January 24, 2017
Станом на 13:50 нардепи Володимир Парасюк і Юрій Дерев'янко вирушили на зустріч із прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, аби Кабмін ініціював ухвалення законопроекту №5567.
За словами голови ГО "АвтоЄвроСила" Олега Ярошевича, про таку зустріч було домовлено раніше.
"Від цього рішення дуже багато чого залежатиме. Його (Гройсмана – ред.) слово було дано в позитивному форматі, але воно не було доведено в якомусь паперовому варіанті... Ось урядова ініціатива – це документ, який подається до Верховної Ради, долучається до законопроекту, і тільки потім цей законопроект розглядається в прискореному темпі", – сказав він.
Протестувальники від ГО "АвтоЄвроСила" продовжують стояти поблизу Кабміну, хоч їх значно поменшало.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
Что за ересь, почему во всем мире люди осознают что есть налоги, а у нас все только ищут пути что бы их не платить, а потом жалуются что плохо живем. Почему я платил как и миллионы других людей налоги за машину и ставил на учет, если ввозил ее в страну, а они не будут. Нету денег заплатить, купите машину подешевле.
Поки не змінимось - нічого чекати і змін від влади, яка є нашим віддзеркаленням.
Держава фінансується з одного - ПОДАТКІВ. Якщо громадянин не платить податки, значить держави НЕМАЄ. А на її місце прийде чужа держава, яка з допомогою сили збере раз так в 10 більше податків. І ще будеш дякувати, що не вигонять з дому і не відправлять десь захищати від китаю на далеких схід.
Янукуович також не чув ... Це поганий знак коли влада не реагує на злободенні (хоча це може й не головне питання) .