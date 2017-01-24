Телефонная компания Ахметова жалуется, что боевики отобрали у нее офис

Группа террористов ОРДО заняла помещение филиала телеком-оператора Рината Ахметова Vega в Донецке.

Об этом сообщается на сайте компании.

"23 января 2017 в офис компании Vega (ЧАО "Фарлеп-Инвест") в Донецке вошли неизвестные вооруженные люди. Они опломбировали оборудование и вынудили персонал покинуть помещение", - сказано в сообщении.

Телеком-оператор заявляет, что его сотрудники технически не могут управлять своими активами и информацией на неподконтрольной территории. В связи с этим Vega обратилась в правоохранительные органы.

Телекоммуникационная группа Vega входит в телекоммуникационное направление принадлежащей Ахметову группы СКМ. Она владеет сетями с национальным покрытием и представлена на украинском рынке фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к сети Интернет и передачи данных. Vega оказывает услуги связи в 65 населенных пунктах 23 областей Украины.

Как сообщалось, осенью 2016 года хакеры из "Анонимного интернационала" (более известные как "Шалтай-Болтай") опубликовали переписку между сотрудниками так называемых министерства госбезопасности и прокуратуры "ДНР". Из полученных данных следует, что экс-президент Виктор Янукович и олигарх Ринат Ахметов тесно связаны с боевиками ОРДО.

В октябре сообщалось, что представители футбольного клуба "Шахтер" не позволили командам из "Футбольного союза ДНР" играть на стадионе "Донбасс-Арена".

Как известно, у Ахметова есть гуманитарный штаб, который возит в Донецк разные вещи якобы для населения. Логистический центр штаба расположен на "Донбасс-Арене". 20 января на линии разграничения на Донбассе в пункте пропуска в Новотроицком пограничная служба во время осмотра 15 авто колонны гуманитарного штаба Ахметова обнаружила запрещенные для перевозки предметы. Официально не указывается, какие именно это были предметы, но по неподтвержденной информации, во время осмотра нашли партию радиостанций Verteks производства Швейцарии.

Украинская правда