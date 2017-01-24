Телефонна компанія Ахметова скаржиться, що бойовики відібрали у неї офіс

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Вівторок, 24 січня 2017, 14:36

Група терористів ОРДО зайняла приміщення філії телеком-оператора Ріната Ахметова Vega в Донецьку.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"23 січня 2017 в офіс компанії Vega (ПРАТ "Фарлеп-Інвест") в Донецьку увійшли невідомі озброєні люди. Вони опломбували обладнання і змусили персонал залишити приміщення", - сказано в повідомленні.

Телеком-оператор заявляє, що технічно не може управляти своїми активами та інформацією на непідконтрольній території. У зв'язку з цим Vega звернулася в правоохоронні органи.

Компанія Vega входить до телекомунікаційного напрямку групи СКМ, що належить Ахметову. Вона володіє мережами з національним покриттям і представлена на українському ринку фіксованого телефонного зв'язку, широкосмугового доступу до мережі Інтернет і передачі даних. Vega надає послуги зв'язку в 65 населених пунктах 23 областей України.

Як повідомлялося, восени 2016 року хакери з "Анонімного інтернаціоналу" (більш відомі як "Шалтай-Болтай") опублікували листування між співробітниками так званих міністерства держбезпеки і прокуратури "ДНР". З отриманих даних випливає, що екс-президент Віктор Янукович і олігарх Рінат Ахметов тісно пов'язані з бойовиками ОРДО.

У жовтні повідомлялося, що представники футбольного клубу "Шахтар" не дозволили командам з "Футбольного союзу ДНР" грати на стадіоні "Донбас-Арена".

Як відомо, у Ахметова є гуманітарний штаб, який возить до Донецьку різні речі нібито для населення. Логістичний центр штабу розташований на "Донбас-Арені". 20 січня на лінії розмежування на Донбасі у пункті пропуску в Новотроїцькому прикордонна служба під час огляду 15 авто колони гуманітарного штабу Ахметова виявила заборонені для перевезення предмети. Офіційно не вказується, які саме то були предмети, але за непідтвердженою інформацією, під час огляду знайшли сховище з радіостанціями Verteks виробництва Швейцарії.

Українська правда

Теми: Ахметов Донецьк тероризм бізнес
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IP: 95.135.68.---FLAG24.01.2017 15:02
Я - зовсім цього не розумію : бандит і злодій,олігарх Ахметов створив ці сепарні "республіки",а тепер "жаліється" на своїх "детишек"...До речі,він же і власник УкрТелекому.
Правда,владу в цих сепарних "республіках",тепер він ділить разом з кремлівським - пуйлом...
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