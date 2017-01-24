Каналу 112 снова отказали в переоформлении региональных лицензий

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Вторник, 24 января 2017, 14:49

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в очередной раз отказал региональным компаниям, которые вещают с эмблемой "112 Украина", в переоформлении лицензий в части изменения программной концепции вещания.

Решение от 24 января касается компаний "Ариадна ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Выбор", "Новый формат ТВ", которые вещают в цифровом многоканальном мультиплексе МХ-5.

Как сказала заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук, эти вещатели ежемесячно обращаются к регулятору с аналогичной просьбой о переоформлении лицензий таким образом, чтобы они абсолютно совпадали с программной концепцией телеканала "112 Украина" по спутниковой лицензии. Однако такие изменения не соответствуют условиям лицензий региональных вещателей, которые они получили на конкурсе.

По данным Нацсовета, представители компаний уклоняются от получения корреспонденции от регуляторного органа с приглашением их на заседание и не являются на рассмотрение их вопросов.

Также по решениям Национального совета идут судебные производства, сказано в сообщении.

Накануне коллектив "Радио Вести" обвинил Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в затягивании с продолжением лицензии, которая истекает 13 и 19 февраля 2017 года. Фещук объяснила, что Нацсовет хочет проверить информацию о бенефициарах этой компании.

В конце декабря 2016 года телеканал "1+1" заявлял, что его хотят лишить лицензии. Позже глава Нацсовета Юрий Артеменко сказал, что лицензию канала продлили, несмотря на то, что совет не получил полный пакет документов от "1+1".

Алена Рощенко, УП

Темы: СМИ Нацсовет
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Комментарии — 1
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IP: 95.135.68.---FLAG24.01.2017 15:18
В цій "мутній" історії змішані такі персоналії : олігархи : Онищенко - Порошенко-гарант і кінечний беніфіциарій - Андрій Подщипков,темна конячка - вірогідно,якась підстава...А за нею,мабуть - якийсь бандит-олігарх.
Але - суть одна : концентрація медіа-ресурсів в одних руках - руках Порошенка : вибори...
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