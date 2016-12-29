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Телеканал 1+1 заявляет, что его хотят лишить лицензии

Четверг, 29 декабря 2016, 00:14
Телеканал 1+1 заявляет, что его хотят лишить лицензии

Телеканал 1+1 заявляет, что 29 декабря истекает срок лицензии на вещание канала, а Нацсовет ее не продлевает. При этом утверждается, что Администрация президента пытается передать контроль над каналом в другие руки.

Об этом говорится в заявлении на сайте телеканала, адресованное президенту Петру Порошенко, председателю ВР Андрею Парубию и премьеру Владимиру Гройсману с просьбой не допустить того, чтобы канал лишили лицензии.

"Сегодня, 29 декабря, последний день действия лицензии на аналоговое вещание канала 1+1. Две недели назад, 15 декабря, Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно проголосовал за переоформление и продление лицензии для канала. Однако лицензия так и не была выдана", - отмечается в сообщении.

В заявлении говорится, что при рассмотрении заявки, которое длилось 6 месяцев, никаких официальных претензий в адрес канала не поступало.

"Последние две недели из разных источников мы получаем информацию о попытке отменить такое решение и осуществить рейдерский захват канала. Уважаемый Петр Алексеевич, как человек, который, в том числе, собственные средства и ресурсы инвестировал в создание СМИ в Украине, вы, как никто другой, должны понимать важность этого вопроса и недопустимость развития ситуации, когда вопреки законной процедуре канал не может продлить лицензию", - заявили в 1+1.

Также в заявлении отмечается, что именно Администрация президента пытается повлиять на  решение Нацсовета и передать контроль над телеканалом в другие руки.

"В течение последних двух недель из надежных источников к нам поступали сообщения, что именно Администрация Президента пытается повлиять на принятие решений Национальным Советом и передать контроль над каналом в другие руки. Мы не хотим в это верить и на самом деле не понимаем, чьи интересы могут стоять за такими действиями…", - отмечается в сообщении.

Источники Украинской правды в АП сообщают, что конфликт возник по причине того, что Игорь Коломойский отказывается называть бенефициаров телеканала.

Напомним, медиагруппу "1+1 медиа", куда входит телеканал "1+1" и другие СМИ, контролирует Игорь Коломойский.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СМИАдминистрация президента
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