В США завели дело на корреспондента Russia Today

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Вторник, 24 января 2017, 19:15

В отношении корреспондента пропагандистского телеканала Russia Today Александра Рубинштейна завели дело об участии в массовых беспорядках в Вашингтоне в день инаугурации президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщается на сайте телеканала.

"Мы подтверждаем, что против нашего журналиста заведено дело об участии в массовых беспорядках. Сотрудник сейчас на свободе. Слушания будут в феврале", — заявили в пресс-службе.

По данным телеканала, Рубинштейну по этому обвинению грозит до 10 лет лишения свободы или штраф в размере 25 тысяч долларов.

Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян написала в твиттере, что не будет комментировать ситуацию по просьбе юристов.

Рубинштейна задержали 20 января в день инаугурации президента США Дональда Трампа.

Он освещал протесты в Вашингтоне.

Как утверждает RT, корреспондента доставили в отделение полиции, хотя он показал свое удостоверение журналиста.

Ранее The Guardian сообщила о возбуждении аналогичного дела в отношении еще одного журналиста — сотрудника американского издания Vocati Эвана Энджела.

Дождь

Темы: США СМИ
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Комментарии — 3
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IP: 81.10.138.---farabundo24.01.2017 21:47
Только так и нужно поступать с агентами кремля...!
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IP: 178.137.92.---Michal-5624.01.2017 20:46
MartinK:
Ні, це боротьба з пропутінською пропагандою,
пропагандою брехні і насильства.
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IP: 176.57.58.---MartinK24.01.2017 19:32
ах уєть. це ж реально політичні переслідування почаоися.Трамповщина якась.
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