ПАСЕ готовится требовать от Украины выборов в ВР на оккупированной территории
Мониторинговый комитет ПАСЕ, который является ключевым органом в рамках подготовки к рассмотрению резолюции по Украине, поддержал несколько внезапных правок, меняющих его содержание.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссілкой на нескольких депутатов, участвовавших в закрытом заседании комитета.
В частности, ассамблея поддержала одну из поправок, предложенных пророссийскими депутатами из леворадикальных партий, о недопредставленности в Верховной раде депутатов от восточноукраинских регионов.
Один из докладчиков, Аксель Фишер (Германия, Европейская народная партия), с голоса предложил дополнить документ пунктом о необходимости выборов в Верховную раду на территориях, не контролируемых Украиной.
Мониторинговый комитет поддержал данное предложение
Корреспондент "Европейской правды" стал свидетелем эмоциональной дискуссии украинских депутатов с Фишером по данной поправке, в которой они просили докладчика отказаться от нее, но он уклонился от прямого ответа.
"Европейская правда" будет следить за дискуссией по данному вопросу в пленарном зале ПАСЕ.
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Но исключительно после того как ПАРЕ начнёт требовать выборов в европейских странах с участием граждан этих стран участвующих в деятельности ИДИЛ и находящихся на территории ИДИЛ, всвязи с их недопредставленностью в парламентах.
Вообще, к подобным выбрыкам ПАРЕ, или отдельных его членов, надо относиться с большим чувством юмора.
Усе закономірно з огляду на дії однотурового та його шайки.