ПАСЕ готовится требовать от Украины выборов в ВР на оккупированной территории

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Среда, 25 января 2017, 17:02

Мониторинговый комитет ПАСЕ, который является ключевым органом в рамках подготовки к рассмотрению резолюции по Украине, поддержал несколько внезапных правок, меняющих его содержание.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссілкой на нескольких депутатов, участвовавших в закрытом заседании комитета.

В частности, ассамблея поддержала одну из поправок, предложенных пророссийскими депутатами из леворадикальных партий, о недопредставленности в Верховной раде депутатов от восточноукраинских регионов.

Один из докладчиков, Аксель Фишер (Германия, Европейская народная партия), с голоса предложил дополнить документ пунктом о необходимости выборов в Верховную раду на территориях, не контролируемых Украиной.

Мониторинговый комитет поддержал данное предложение

Корреспондент "Европейской правды" стал свидетелем эмоциональной дискуссии украинских депутатов с Фишером по данной поправке, в которой они просили докладчика отказаться от нее, но он уклонился от прямого ответа.

"Европейская правда" будет следить за дискуссией по данному вопросу в пленарном зале ПАСЕ.

Темы: ПАСЕ Донбасс
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Комментарии — 4
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IP: 46.200.103.---sensor+225.01.2017 17:34
Можно.

Но исключительно после того как ПАРЕ начнёт требовать выборов в европейских странах с участием граждан этих стран участвующих в деятельности ИДИЛ и находящихся на территории ИДИЛ, всвязи с их недопредставленностью в парламентах.

Вообще, к подобным выбрыкам ПАРЕ, или отдельных его членов, надо относиться с большим чувством юмора.
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IP: 91.219.223.---З Полтави25.01.2017 17:30
Как можно проводить выборы на окупированной территории? Фишер, ты дебил или тоже фашист?
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IP: 190.140.16.---Анатолій Яковенко25.01.2017 17:29
Несподівано для кого?
Усе закономірно з огляду на дії однотурового та його шайки.
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IP: 157.158.16.---Bratiichuk25.01.2017 17:16
Це все результат капітулянсько-жебрацької політики нашої влади. Але мені здається, що наша влада, а особливо Порошенко, вже давно готові капітулювати на умовах Путіна. Питання лише в тому як це впарити нам щоб не прийшлось тіквти в Ростов. Все збігається: стаття Пінчука, статті в нашій пресі Медведчука, "несподівані" вибрики Савченко, концентрація війск Росії біля наших границь, провал з обміном полонених Все це ведеться під соусом: ось бачите як погано якщо ви не підете на повне виконання Мінська. А повне виконаннчя Мінська це проект Москви нашої капітуляції.
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