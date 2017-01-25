ПАРЄ готується вимагати від України виборів до ВР на окупованій території

Моніторинговий комітет ПАРЄ, який є ключовим органом в рамках підготовки до розгляду резолюції по Україні, підтримав кілька неочікуваних правок до документа, які змінюють його зміст.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на декілька депутатів, що брали участь у закритому засіданні комітету.

Зокрема, асамблея підтримала одну з правок, запропонованих проросійськими депутатами з ліворадикальних партій, про недопредставленість у Верховній раді депутатів від східноукраїнських регіонів.

Натомість один із доповідачів, Аксель Фішер (Німеччина, Європейська народна партія), з голосу запропонував доповнити документ пунктом про необхідність виборів у Верховну раду на територіях, не контрольованих Україною.

Моніторинговий комітет підтримав дану пропозицію

Кореспондент "Європейської правди" став свідком емоційної дискусії українських депутатів із Фішером щодо даної поправки, в якій вони просили доповідача відмовитися від неї; він ухилився від прямої відповіді.

"Європейська правда" слідкуватиме за дискусією з даного питання в пленарному залі ПАРЄ.