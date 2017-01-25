ПАРЄ готується вимагати від України виборів до ВР на окупованій території
Моніторинговий комітет ПАРЄ, який є ключовим органом в рамках підготовки до розгляду резолюції по Україні, підтримав кілька неочікуваних правок до документа, які змінюють його зміст.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на декілька депутатів, що брали участь у закритому засіданні комітету.
Зокрема, асамблея підтримала одну з правок, запропонованих проросійськими депутатами з ліворадикальних партій, про недопредставленість у Верховній раді депутатів від східноукраїнських регіонів.
Натомість один із доповідачів, Аксель Фішер (Німеччина, Європейська народна партія), з голосу запропонував доповнити документ пунктом про необхідність виборів у Верховну раду на територіях, не контрольованих Україною.
Моніторинговий комітет підтримав дану пропозицію
Кореспондент "Європейської правди" став свідком емоційної дискусії українських депутатів із Фішером щодо даної поправки, в якій вони просили доповідача відмовитися від неї; він ухилився від прямої відповіді.
"Європейська правда" слідкуватиме за дискусією з даного питання в пленарному залі ПАРЄ.
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Но исключительно после того как ПАРЕ начнёт требовать выборов в европейских странах с участием граждан этих стран участвующих в деятельности ИДИЛ и находящихся на территории ИДИЛ, всвязи с их недопредставленностью в парламентах.
Вообще, к подобным выбрыкам ПАРЕ, или отдельных его членов, надо относиться с большим чувством юмора.
Усе закономірно з огляду на дії однотурового та його шайки.