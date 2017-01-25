ПАРЄ готується вимагати від України виборів до ВР на окупованій території

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Середа, 25 січня 2017, 17:02

Моніторинговий комітет ПАРЄ, який є ключовим органом в рамках підготовки до розгляду резолюції по Україні, підтримав кілька неочікуваних правок до документа, які змінюють його зміст.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на декілька депутатів, що брали участь у закритому засіданні комітету.

Зокрема, асамблея підтримала одну з правок, запропонованих проросійськими депутатами з ліворадикальних партій, про недопредставленість у Верховній раді депутатів від східноукраїнських регіонів.

Натомість один із доповідачів, Аксель Фішер (Німеччина, Європейська народна партія), з голосу запропонував доповнити документ пунктом про необхідність виборів у Верховну раду на територіях, не контрольованих Україною.

Моніторинговий комітет підтримав дану пропозицію

Кореспондент "Європейської правди" став свідком емоційної дискусії українських депутатів із Фішером щодо даної поправки, в якій вони просили доповідача відмовитися від неї; він ухилився від прямої відповіді.

"Європейська правда" слідкуватиме за дискусією з даного питання в пленарному залі ПАРЄ.

Теми: ПАРЄ Донбас
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Коментарі — 4
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IP: 46.200.103.---sensor+225.01.2017 17:34
Можно.

Но исключительно после того как ПАРЕ начнёт требовать выборов в европейских странах с участием граждан этих стран участвующих в деятельности ИДИЛ и находящихся на территории ИДИЛ, всвязи с их недопредставленностью в парламентах.

Вообще, к подобным выбрыкам ПАРЕ, или отдельных его членов, надо относиться с большим чувством юмора.
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IP: 91.219.223.---З Полтави25.01.2017 17:30
Как можно проводить выборы на окупированной территории? Фишер, ты дебил или тоже фашист?
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IP: 190.140.16.---Анатолій Яковенко25.01.2017 17:29
Несподівано для кого?
Усе закономірно з огляду на дії однотурового та його шайки.
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IP: 157.158.16.---Bratiichuk25.01.2017 17:16
Це все результат капітулянсько-жебрацької політики нашої влади. Але мені здається, що наша влада, а особливо Порошенко, вже давно готові капітулювати на умовах Путіна. Питання лише в тому як це впарити нам щоб не прийшлось тіквти в Ростов. Все збігається: стаття Пінчука, статті в нашій пресі Медведчука, "несподівані" вибрики Савченко, концентрація війск Росії біля наших границь, провал з обміном полонених Все це ведеться під соусом: ось бачите як погано якщо ви не підете на повне виконання Мінська. А повне виконаннчя Мінська це проект Москви нашої капітуляції.
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