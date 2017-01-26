Суд в РФ продлил арест Сущенко на три месяца

109 просмотров
0
Четверг, 26 января 2017, 03:36

Лефортовский райсуд Москвы 25 января продлил арест назаконно задержанному в Москве украинскому журналисту Роману Сущенко на три месяца.

Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин в микроблоге Twitter.

"Роману Сущенко продлен срок содержания под стражей ещё на три месяца, до 30 апреля 2017 года", - говорится в сообщении.

Также Фейгин сообщил, что суд отказался принимать письмо от Главного управления разведки  МО Украины, в котором говорилось, что Сущенко не является их сотрудником, передает "Укринформ".

"Документ от ГУР МОУ, в котором четко сказано, что Роман Сущенко не является их сотрудником, суд не принял, мотивируя тем, что документ на украинском языке. Напомню, что в случае с Савченко ситуация была обратная – не принимали из-за того, что документ не на украинском", - сказал Фейгин.

Он также уточнил, что следователь, ведущий дело, принял данный документ к рассмотрению.

Как известно, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление, в том числе официально, заявив, что оно не соответствует действительности.

Роман Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года.

Темы: Сущенко арест
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ПАСЕ призывает РФ освободить Сущенко и снять обвинения с крымских журналистов 24 января 2017, 18:40
Суд по продлению ареста Сущенко состоится 25 января - адвокат 24 января 2017, 04:34
ПАСЕ предлагают призвать Россию освободить Сущенко - проект резолюции 23 января 2017, 13:18
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Аваков: Никто не владеет результатами следствия по делу убийства Шеремета
Представители МККК посетили пленных бойцов ВСУ в Донецке
Луценко: Заммэра Ужгорода разоблачили во взяточничестве, но он сбежал
День в АТО: Боевики били из "Града" по Красногоровке
Все новости
Видео

В "Ла Ла Ленд" нашли аллюзии на классические фильмы и объединили их в видео

Заявление редакции

В оккупированном Крыму заблокировали доступ к "Исторической правде"