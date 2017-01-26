Суд в РФ продлил арест Сущенко на три месяца

Лефортовский райсуд Москвы 25 января продлил арест назаконно задержанному в Москве украинскому журналисту Роману Сущенко на три месяца.

Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин в микроблоге Twitter.

"Роману Сущенко продлен срок содержания под стражей ещё на три месяца, до 30 апреля 2017 года", - говорится в сообщении.

Также Фейгин сообщил, что суд отказался принимать письмо от Главного управления разведки МО Украины, в котором говорилось, что Сущенко не является их сотрудником, передает "Укринформ".

"Документ от ГУР МОУ, в котором четко сказано, что Роман Сущенко не является их сотрудником, суд не принял, мотивируя тем, что документ на украинском языке. Напомню, что в случае с Савченко ситуация была обратная – не принимали из-за того, что документ не на украинском", - сказал Фейгин.

Он также уточнил, что следователь, ведущий дело, принял данный документ к рассмотрению.