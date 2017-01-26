Аваков задекларировал более 466 тыс грн зарплаты за прошлый год

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Четверг, 26 января 2017, 06:58

Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал электронную декларацию за 2016 год.

Согласно документу, в прошлом году он получил больше 466 тысяч гривен зарплаты.

Кроме того, Аваков получил дивиденды по решению общих сборов Avitalia s.r.l. от 14.10.2016, которые не прошли по счету начисления и не были выплачены в 2016 году – €148 423.

Его жена Инна получила за прошлый год 289 тысяч гривен зарплаты и больше 13 тысяч гривен дохода от продажи акций.

На банковских счетах у Авакова больше 950 тысяч гривен и $175 тыс. Кроме того 200 тысяч грн вложены в банковские драгоценные металлы.

Наличными Аваков имеет 15 тыс гривенн, почти $13 тысяч и 65 тысяч евро. 

На счетах у Инны Аваковой лежит больше миллиона гривен, больше $200 тысяч и 3,5 тысячи евро. Наличными у нее есть  40 тысяч гривен, $37 тысяч и 21 тысяча евро.  

"Жена продала принадлежащие ей акции на сумму 13,156 тыс. грн и дарственной подарила сыну акции АО "Инвестор" номинальной стоимостью не более 210 грн. В итальянской компании, принадлежащей мне – Avitalia s.r.l., в которой мои интересы, согласно закону, при управлении представляет уполномоченный лицензионный адвокат – по сравнению с 2015 годом появились две операционные туристические компании, зарегистрированные в соответствующем реестре в ноябре 2016 года. 100% каждой из этих компаний принадлежит Avitalia s.r.l. На 31.12.16 и по сей день – объявлен уставный фонд каждой из этих компаний – 10000 $ – еще не оплаченный и созданные компании пока не ведут деятельности", - написал Аваков в Facebook.

"Изменения коснулись наличности и банковских счетов – я закрыл счета в "Альфа-банке", увеличил присутствие в государственных "Ощадбанке" и "Укрэксимбанке". Имущественный статус движимого и недвижимого имущества не изменился, разве что на три бутылки большого вина стало меньше. Наверное разбились", - отметил он.

С декларацией Авакова за 2015 год можно ознакомиться здесь.

Темы: Аваков декларация
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